Ganz schlecht 5I5J!

Der Aktienkurs von 5i5j verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,08 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Immobiliensektor um 13,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche des Multiline-Einzelhandels beträgt -23,21 Prozent, und 5i5j übertrifft diesen Wert aktuell um 13,14 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 5i5j mit 1,73 CNH aufgrund einer Entfernung von -33,46 Prozent vom GD200 (2,6 CNH) als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,11 CNH, was zu einem Abstand von -18,01 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei 5i5j, was zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält 5i5j in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von 5i5j beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,79 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält 5i5j eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.