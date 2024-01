Ganz schlecht 2G Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "GBL":

Die Aktienanalyse von 2g Energy zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung bei 2g Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral, jedoch dominierten in den letzten Tagen positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte.

Im Branchenvergleich verzeichnete 2g Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und 14,99 Prozent unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigte, dass die 2g Energy-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Bewertungen, wobei die Aktie von 2g Energy in einigen Kategorien "Schlecht" und in anderen "Gut" bewertet wird.