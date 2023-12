Gantan Beauty Industry Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Gantan Beauty Industry wird derzeit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 2284 JPY, während der Aktienkurs bei 1548 JPY liegt, was einer Abweichung von -32,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1627,98 JPY, was einer Abweichung von -4,91 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung rund um die Gantan Beauty Industry in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln wider, dass es keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Gantan Beauty Industry gab. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Gantan Beauty Industry zeigt eine Ausprägung von 78,74, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".