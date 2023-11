Gantan Beauty Industry Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Gantan Beauty Industry zeigt, dass dieser bei 1661 JPY liegt, was einer Entfernung von -32,76 Prozent vom GD200 (2470,14 JPY) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 1822,86 JPY. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -8,88 Prozent beträgt. Zusammengenommen ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses der Gantan Beauty Industry, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Gantan Beauty Industry-Aktie einen RSI7-Wert von 32,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 53,35 in einem Zeitraum von 25 Tagen bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Diskussionen rund um die Gantan Beauty Industry auf sozialen Medienplattformen spiegeln ein neutrales Stimmungsbild wider. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Gantan Beauty Industry somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.