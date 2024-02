Gantan Beauty Industry Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Gantan Beauty Industry wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Gantan Beauty Industry derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2107,99 JPY, während der Aktienkurs bei 1840 JPY liegt, was einer Abweichung von -12,71 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1939,48 JPY, was einer Abweichung von -5,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gantan Beauty Industry momentan als "Schlecht" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 91,67 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 55,99, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Gantan Beauty Industry derzeit eher negativ bewertet wird, sowohl technisch als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung.