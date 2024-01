Gantan Beauty Industry Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Diskussionsintensität, Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben neue Aktieneinschätzungen. Bei Gantan Beauty Industry wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 78,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gantan Beauty Industry überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 61,91, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gantan Beauty Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2284 JPY. Der letzte Schlusskurs (1548 JPY) weicht um -32,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1627,98 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Gantan Beauty Industry-Aktie sowohl bei der Stimmungsanalyse als auch bei der technischen Analyse überwiegend neutrale Bewertungen.