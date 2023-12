Gantan Beauty Industry Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Gantan Beauty Industry diskutiert, ohne dass besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Es gab auch keine starken positiven oder negativen Themen, die die Meinungsmärkte in den letzten Tagen beschäftigt haben. Deshalb wird die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Gantan Beauty Industry-Aktie beträgt derzeit 2290,19 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1522 JPY liegt (eine Abweichung von -33,54 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1642,74 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Gantan Beauty Industry-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Gantan Beauty Industry in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt gab es unwesentlich mehr oder weniger Diskussionen über Gantan Beauty Industry als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator aus der technischen Analyse, der zeigen soll, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gantan Beauty Industry-Aktie beträgt derzeit 94, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein neutrales Rating, da die Aktie weder über- noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der trendfolgenden Indikatoren und des RSI ein überwiegend "Schlecht"-Rating für die Gantan Beauty Industry-Aktie.