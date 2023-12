Gansu Yasheng Industrial Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Gansu Yasheng Industrial verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -9,26 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite um 0,3 Prozent über dem Durchschnitt (-9,56 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,21 Prozent, und Gansu Yasheng Industrial liegt aktuell 0,05 Prozent darunter. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gansu Yasheng Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,08 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,77 CNH liegt somit deutlich darunter (Unterschied -10,06 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,94 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Gansu Yasheng Industrial. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gansu Yasheng Industrial liegt bei 60, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.