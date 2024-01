Gansu Yasheng Industrial Aktie: Finger Weg!

Die Gansu Yasheng Industrial-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,07 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,79 CNH, was einem Unterschied von -9,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,93 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -4,78 Prozent nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Gansu Yasheng Industrial-Aktie eine Rendite von -9,26 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,22 Prozent aufweist, schneidet die Aktie mit einer Rendite von 0,96 Prozent darüber ab. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Gansu Yasheng Industrial-Aktie ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 70,37 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt erhält die Gansu Yasheng Industrial-Aktie daher aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen überwiegend "Schlecht"-Bewertungen.