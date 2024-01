Gansu Yasheng Industrial Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Gansu Yasheng Industrial zeigt eine bessere Performance als der Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche, mit einer Rendite von -9,26 Prozent im Vergleich zu -10,35 Prozent. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche liegt die Rendite mit 1,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Gansu Yasheng Industrial mit 2,78 CNH derzeit -5,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -9,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gansu Yasheng Industrial aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 53,33 für den 7-Tage-Zeitraum. Für den RSI25-Wert von 71 wird die Aktie jedoch als überkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI führt.

Die Stimmung rund um Gansu Yasheng Industrial ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in Handelssignalen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.