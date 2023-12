Gansu Qilianshan Cement, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten Wochen wurde bei Gansu Qilianshan Cement keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier erhält das Unternehmen eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Gansu Qilianshan Cement daher auf dieser Stufe als "neutral" eingestuft.

Die Gansu Qilianshan Cement liegt mit einem Kurs von 10,08 CNH derzeit -3,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -8,94 Prozent zum GD200 als "schlecht" eingeschätzt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Gansu Qilianshan Cement. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "gut" eingestuft. Zudem wurden neun Handelssignale ermittelt, wovon keine als positiv bewertet wurde. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" Aktie. Zusammenfassend wird die Aktie von Gansu Qilianshan Cement bezüglich der Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche verzeichnete Gansu Qilianshan Cement in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,57 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,62 Prozent im Branchenvergleich. Die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors lag bei -7,95 Prozent. Gansu Qilianshan Cement lag 0,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "neutral"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.