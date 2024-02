Gansu Qilianshan Cement Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Cccc Design & Consulting in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab eine insgesamt gute Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch drei konkrete schlechte Signale identifiziert, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 29,65 als überverkauft gilt, was als gutes Signal interpretiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein neutraler Wert von 45 für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine gute Bewertung.

Bei der Betrachtung der trendfolgenden Indikatoren zeigt sich, dass der langfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie mit einem aktuellen Wert von 10,75 CNH eine schlechte Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird der Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein neutrales Rating vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität darstellt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer guten Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Cccc Design & Consulting eine insgesamt gute Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.