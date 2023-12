Gansu Qilianshan Cement Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Technische Analyse: Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Gansu Qilianshan Cement-Aktie konnte ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage von 11,15 CNH ermittelt werden. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,13 CNH deutlich darunter (Unterschied -9,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 10,57 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-4,16 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Gansu Qilianshan Cement-Aktie.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Ausprägungen bei Gansu Qilianshan Cement gezeigt. Die Diskussionsintensität verändert sich stark und zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Gansu Qilianshan Cement in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was auf dieser Stufe zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insbesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gansu Qilianshan Cement ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 54,9 bzw. 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.