Gansu Qilianshan Cement Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Cccc Design & Consulting-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,03 CNH für den Schlusskurs aufgewiesen. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,46 CNH, was einem Unterschied von -14,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Cccc Design & Consulting-Aktie einen Wert von 85,71 für den RSI7 und 67,06 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Cccc Design & Consulting war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.