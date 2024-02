Gansu Qilianshan Cement Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cccc Design & Consulting derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,78 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie (9,49 CNH) um -11,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,57 CNH zeigt eine Abweichung von -0,84 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Cccc Design & Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,76 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat das Unternehmen jedoch eine Outperformance von +0,5 Prozent erzielt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Cccc Design & Consulting, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch eine normale Diskussion im Vergleich zu anderen Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 45,24 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 49,11 liegt. Insgesamt erhält die Cccc Design & Consulting daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.