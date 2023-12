Gansu Qilianshan Cement Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Gansu Qilianshan Cement betrachtet. Der RSI7 liegt bei 54,9 Punkten und zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60 und weist ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gansu Qilianshan Cement in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -8,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Gansu Qilianshan Cement um 0,28 Prozent schlechter abgeschnitten hat. Die Rendite im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag ebenfalls um 0,28 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die diskutierten Themen waren in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 7 negative und 1 positive Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gansu Qilianshan Cement-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 11,15 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,13 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 10,57 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Gansu Qilianshan Cement somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Aktienkurses im Branchenvergleich.