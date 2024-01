Gansu Qilianshan Cement Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Cccc Design & Consulting wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,86 Punkten, was zeigt, dass die Cccc Design & Consulting-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,19), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Cccc Design & Consulting eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche hat Cccc Design & Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,57 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Jedoch zeigen die berechneten Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Cccc Design & Consulting haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Cccc Design & Consulting also eine positive Bewertung basierend auf der Analyse des RSI, der Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.