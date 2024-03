Gansu Qilianshan Cement Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Cccc Design & Consulting. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Cccc Design & Consulting auf dieser Stufe ebenfalls ein neutrales Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Bereich ergibt sich, dass Cccc Design & Consulting im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,76 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt die Aktie damit 4,04 Prozent über dem Durchschnitt (-24,8 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -24,8 Prozent, und Cccc Design & Consulting übertrifft diesen Wert um 4,04 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cccc Design & Consulting-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,65 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,65 CNH weicht davon um -9,39 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 9,41 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+2,55 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cccc Design & Consulting-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (37,29) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating.