Gansu Qilianshan Cement Aktie: Aus und vorbei!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Cccc Design & Consulting eine Rendite von -12,73 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 8,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" liegt bei -21,49 Prozent, was bedeutet, dass Cccc Design & Consulting derzeit um 8,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cccc Design & Consulting-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,57 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,96 CNH weicht somit um -5,77 Prozent ab, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Interessanterweise liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 9,38 CNH, was einer Überperformance von +6,18 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Cccc Design & Consulting in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen, jedoch wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".