Gansu Changfeng Special Electronics, AppliancesCo Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 2,22 zeigt Gansu Energy Chemical eine ähnliche Bewertung wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" Branche. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Gansu Energy Chemical eine Rendite von -5,53 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit einer mittleren Rendite von 0,44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt die Rendite von Gansu Energy Chemical mit 5,97 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Gansu Energy Chemical investieren, können eine Dividendenrendite von 4,4 % erzielen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,37 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Gansu Energy Chemical bei 3,18 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,99 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -5,97 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,33 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".