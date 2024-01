Gansu Changfeng Special Electronics, AppliancesCo Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Dividendenrendite von Gansu Energy Chemical beträgt derzeit 4,22 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,63 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten zwei Wochen wurde Gansu Energy Chemical von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gansu Energy Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,29 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,05 CNH liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gansu Energy Chemical liegt bei 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Gansu Energy Chemical-Aktie auf fundamentaler, technischer und Anleger-Stimmungs-Ebene.