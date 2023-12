Gansu Changfeng Special Electronics, AppliancesCo Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Gansu Energy Chemical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 3,31 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,13 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von -5,44 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,19 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,88 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist festzustellen, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung nur schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gansu Energy Chemical in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Gansu Energy Chemical liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,86, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Gansu Energy Chemical eine Dividendenrendite von 4,22 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -0,21 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gansu Energy Chemical-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.