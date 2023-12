Gansu Changfeng Special Electronics, AppliancesCo Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Gansu Energy Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche (1,14 Prozent) zu einer Underperformance von -6,77 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Gewinn im "Energie"-Sektor (1,14 Prozent) liegt Gansu Energy Chemical mit einer Rendite von -6,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gansu Energy Chemical bei 2 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht gegeben.

In Bezug auf Dividenden bietet Gansu Energy Chemical eine Dividendenrendite von 4,22 %, was zwar unter dem Branchendurchschnitt liegt, jedoch nur um 0,21 Prozentpunkte. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,3 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,06 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,18 CNH führt zu einer Abweichung von -3,77 Prozent, was einer Gesamtbewertung als "Neutral" entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit für Gansu Energy Chemical ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Kriterien.