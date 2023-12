Gansu Changfeng Special Electronics, AppliancesCo Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Gansu Energy Chemical können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge wurde nur wenig Aktivität festgestellt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Schlecht" für Gansu Energy Chemical in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor kurzem vor allem positive Meinungen zu Gansu Energy Chemical veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Gansu Energy Chemical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Index liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Index bei 57,45 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gansu Energy Chemical liegt bei 2,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.