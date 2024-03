Gannett Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Gannett-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 46,15 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 57,42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Dasselbe gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage. Die Analysten haben Gannett mit insgesamt 1 guten und 0 neutralen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 152,53 Prozent entspricht. Die Anleger-Stimmung bei Gannett ist insgesamt neutral, wobei in den Diskussionen in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

