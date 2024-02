Ganglong China Property Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Ganglong China Property-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 21,74, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Ganglong China Property-Aktie somit für den RSI die Gesamteinstufung "Gut".

Das Internet kann maßgeblich die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien generieren. Für die Ganglong China Property-Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ganglong China Property-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,167 HKD weicht davon um -40,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,18 HKD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ganglong China Property-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich der Ganglong China Property-Aktie wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.