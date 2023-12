Ganglong China Property Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Die Ganglong China Property-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,79 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Ganglong China Property insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ganglong China Property-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,37 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag mit 0,202 HKD um 45,41 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 HKD zeigt hingegen mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,81 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung in der Charttechnik. Somit erhält die Ganglong China Property-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz rund um die Ganglong China Property-Aktie festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt neutralen Diskussionen und keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbarometer.

Insgesamt erhält die Ganglong China Property-Aktie daher in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.