Ganfeng Lithium Ltd. Registered (H) Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Ganfeng Lithium hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,96 Prozent erzielt, was 42,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -3,47 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ganfeng Lithium momentan überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft, obwohl der 25-Tage-RSI neutral ist.

In den sozialen Medien wurde Ganfeng Lithium in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,29 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,85 HKD liegt, was einer Differenz von -30,45 Prozent entspricht und die Aktie daher auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der gleitende Durchschnitt bei 24,04 HKD liegt und der letzte Schlusskurs nur um -0,79 Prozent davon abweicht. Somit erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Ganfeng Lithium.