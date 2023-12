Gan Yuan Foods Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Aktie von Ganyuan Foods zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 79,2 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 71,93 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -9,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 73,35 CNH, was einem Unterschied von -1,94 Prozent entspricht und somit auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Ganyuan Foods-Aktie. Der RSI7 liegt bei 77,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,29 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ganyuan Foods gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.