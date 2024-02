Gan Yuan Foods Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ganyuan Foods in den Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird derzeit ein neutraler Trend für Ganyuan Foods auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt. Der GD200 verläuft bei 75,8 CNH, während der Aktienkurs bei 73,01 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,18 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ganyuan Foods lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine positive Stimmungsänderung schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Ganyuan Foods einen Wert von 31,13, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie.