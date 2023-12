Gan Yuan Foods Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ganyuan Foods ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den letzten Tagen wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Veränderung der Stimmung im Internet mittelmäßig sind. Daher wird auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung für die Aktie von Ganyuan Foods vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ganyuan Foods-Aktie liegt bei 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also auch nach RSI-Bewertung ein "neutral"-Rating für Ganyuan Foods.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 79,44 CNH für die Ganyuan Foods-Aktie. Der letzte Schlusskurs (75,9 CNH) weist einen Unterschied von -4,46 Prozent auf, was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "neutral"-Einstufung der Ganyuan Foods-Aktie.

Insgesamt wird die Aktie von Ganyuan Foods in den genannten Bereichen mit "neutral" bewertet.