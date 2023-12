Gan Su Jiu Steel Hongxing Iron, Steel Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,91 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen im Durchschnitt um -8,32 Prozent übertroffen, was einer Outperformance von +3,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel um 3,41 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 1,61 CNH für die Aktie von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,54 CNH, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Für die einfache Charttechnik wird Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.

Basierend auf dem Relative Strength Index erhält die Aktie von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel ein Neutral-Rating. Der RSI7 liegt bei 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 56,67 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.