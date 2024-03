Gan Su Jiu Steel Hongxing Iron, Steel Aktie: Grund zur Sorge?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,1 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, die übliche Aktivität im Netz. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,35 Prozent erzielt, was 1,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -23,55 Prozent, wobei die Aktie aktuell 1,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gansu Jiu Steel Hongxing Iron & Steel. Als Resultat wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.