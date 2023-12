Gan & Lee Pharmaceuticals Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gan & Lee. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75,79 Punkte, was bedeutet, dass Gan & Lee derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Gan & Lee weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir hier auf 50- und 200-Tages-Basis betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 41,94 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 52,87 CNH liegt. Somit erhält Gan & Lee eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (49,51 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gan & Lee in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Allerdings wurde über Gan & Lee deutlich mehr diskutiert als normal, und es gibt eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen überwogen positivere Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.