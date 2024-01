Gan Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Gan":

Die Aktie der Gan wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Gan. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,56 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 60,26 Prozent hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Gan-Aktie derzeit einen positiven Trend verzeichnet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweisen und es kaum Veränderungen in der Stimmung gibt.

Die Anleger-Stimmung bei Gan in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Woche im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Bewertungen von Analysten, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.