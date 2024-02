Gamma Telecom Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analyse von Gamma Communications in den letzten 12 Monaten zeigt eine positive Einschätzung von Seiten der institutionellen Analysten. Sie haben dem Unternehmen insgesamt zweimal eine gute Bewertung, einmal eine neutrale Einschätzung und kein schlechtes Rating vergeben. Auch der aktuelle Kurs von 1204 GBP wurde von den Analysten untersucht, die eine erwartete Entwicklung von 48,67 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 1790 GBP festlegen. Aufgrund dieser positiven Prognosen wird dem Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von institutionellen Analysten verliehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat Gamma Communications eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite jedoch bei 6,17 Prozent, was deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Gamma Communications beträgt derzeit 1,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,07 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1113,84 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1204 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,09 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1125,88 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+6,94 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird der Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik verliehen.