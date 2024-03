Gamma Telecom Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analysteneinschätzung für die Gamma Communications-Aktie zeigt, dass von 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 1790 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie um 40,06 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1278 GBP. Zusammenfassend erhält Gamma Communications somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Im Branchenvergleich konnte die Gamma Communications-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,42 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 3,88 Prozent gestiegen sind, was zu einer Outperformance von +3,53 Prozent führt. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,7 Prozent im letzten Jahr, wobei Gamma Communications 10,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Gamma Communications in diesem Bereich.