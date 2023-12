Gamma Telecom Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gamma Communications diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut" und ergibt sich eine "gute" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Gamma Communications-Aktie beträgt aktuell 1111,36 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1084 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,46 Prozent entspricht. Daher erhält Gamma Communications eine "neutral" Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1066,96 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +1,6 Prozent, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Gamma Communications auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "neutral" Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Gamma Communications um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hatte eine mittlere Rendite von -3,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Gamma Communications mit 4,03 Prozent deutlich darüber, was zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Gamma Communications neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 44,64, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 52,63 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.