Gamma Telecom Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die britische Gamma Communications hat im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 1,45 Prozent. Dies liegt 11,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses konnte Gamma Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,82 Prozent erzielen, was über 4 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Dennoch liegt die durchschnittliche Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche bei 5,35 Prozent, während Gamma Communications lediglich eine Rendite von 6,17 Prozent verzeichnen konnte. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen für Gamma Communications sind insgesamt positiv, mit drei "Gut"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Meinung. Die Durchschnittsprognose der Kursentwicklung liegt bei 1790 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 47,2 Prozent entspricht. Daher empfehlen die Analysten eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Gamma Communications haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt kann Gamma Communications somit mit einer positiven Gesamtbewertung aufwarten.