Gamma Telecom Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie der Gamma Communications wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1790 GBP, was einer Erwartung von 46,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Gamma Communications daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche schüttet Gamma Communications eine niedrigere Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 11,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Gamma Communications basierend auf dem RSI.