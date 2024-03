Gaming and Leisure Properties Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Gaming and Leisure Properties Inc hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 46,89 USD erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 45,7 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,54 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 45,75 USD, was einer Distanz von -0,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Gaming and Leisure Properties Inc gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge konnten keine entscheidenden Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Gaming and Leisure Properties Inc insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 55 USD ein Aufwärtspotential von 20,35 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gaming and Leisure Properties Inc zeigt, dass die Aktie derzeit als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Gaming and Leisure Properties Inc basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und den Analysteneinschätzungen.