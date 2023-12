Gaming and Leisure Properties Aktie: Keine Panik!

Bei Gaming and Leisure Properties Inc gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen zeichneten sich in den Diskussionen in den sozialen Medien ab. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Gaming and Leisure Properties Inc daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gaming and Leisure Properties Inc diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Gaming and Leisure Properties Inc auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der Gaming and Leisure Properties Inc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 positive, 2 neutrale und keine negative Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat lagen qualifizierte Analysen vor, mit 0 positiven, 1 neutralen und keine negativen Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtung eine Gesamteinschätzung von "Neutral" ergibt. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 55,67 USD, was einer Erwartung von 16,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gaming and Leisure Properties Inc mittlerweile auf 48,21 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,74 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,97 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 45,94 USD, was einer Distanz von +3,92 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.