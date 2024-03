Gaming Realms Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Gaming Realms einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten. Der aktuelle Kurs von 34 GBP wird von Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von 47,06 Prozent bewertet, was ein mittleres Kursziel von 50 GBP ergibt. Insgesamt wird die Bewertung der institutionellen Analysten als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild rund um Gaming Realms hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Gaming Realms daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine eher neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von Gaming Realms also bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gaming Realms zeigt eine Ausprägung von 67,24, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 61,94, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtrating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen von Analysten, das Sentiment und die Anlegerdiskussionen sowie der Relative Strength-Index eine neutrale Bewertung für Gaming Realms.