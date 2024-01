Gaming Realms Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Gaming Realms liegt der RSI bei 41,38, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 42,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, zeigt sich, dass Gaming Realms derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,64 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 36,05 GBP liegt, was einer Abweichung von +10,45 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 34,44 GBP, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Zusammengefasst ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Im Rahmen der Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten erhält die Gaming Realms-Aktie eine durchschnittliche Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 50 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 38,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,05 GBP) steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Gaming Realms somit von den Analysten ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Gaming Realms festgestellt wurde. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" in Bezug auf die Stärke der Diskussion und Veränderung der Anzahl der Beiträge. Zusammengefasst erhält Gaming Realms somit für diese Stufe ein Rating von "Neutral".