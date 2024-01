Gaming AB Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Gaming Corps-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2,03 SEK, während der aktuelle Kurs bei 1,66 SEK liegt, was einer Abweichung von -18,23 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 1,47 SEK, was einer Abweichung von +12,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Gaming Corps-Aktie ist derzeit neutral. In den sozialen Medien gab es keine auffällig positiven oder negativen Meinungsäußerungen, wodurch eine neutrale Bewertung resultiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Gaming Corps-Aktie als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 13,7, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 38,3 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Gaming Corps-Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.