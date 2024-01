Gaming AB Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Gaming Corps-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,05 SEK) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,48 SEK) liegen unter dem aktuellen Schlusskurs (1,37 SEK), was Abweichungen von -33,17 Prozent bzw. -7,43 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gaming Corps liegt bei 46,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 52,9 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Gaming Corps-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Weder in den sozialen Medien noch auf dem Meinungsmarkt gab es in den letzten Tagen besonders positive oder negative Ausschläge, was zu dieser Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gaming Corps-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus Anleger-Sicht aktuell als "Neutral" bewertet wird.