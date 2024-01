Gamida Cell tut es schon wieder?

Die Gamida Cell-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,41 USD liegt 65,25 Prozent unter dem GD200 (1,18 USD), während der GD50 bei 0,47 USD liegt, was einem Abstand von -12,77 Prozent entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gamida Cell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Gamida Cell eine Rendite von -68,01 Prozent, was mehr als 85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 25,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Gamida Cell mit 93,44 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Gamida Cell-Aktie einen Wert von 20 für RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen Wert von 34,29 für RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.