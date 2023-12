Gamida Cell Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Biotechnologie-Unternehmen Gamida Cell schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,51 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Gamida Cell in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Gamida Cell daher die Bewertung "Schlecht".

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Gamida Cell ausgesprochen haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut", da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1968,97 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung von "Gut".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Gamida Cell überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch das Wertpapier auch hier mit "Schlecht" eingestuft wird. Zusammen erhält das Gamida Cell-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.