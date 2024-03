Gamida Cell Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Gamida Cell hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner neutralen oder negativen Meinung. Es gab keine neuen Analystenbewertungen in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1478,95 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,38 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Gamida Cell.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Aspekte in Bezug auf Gamida Cell. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gamida Cell liegt bei 38,89, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,84, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf Dividenden schneidet Gamida Cell im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,7 %) schlechter ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet. Die Differenz von 2,7 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.