Gamida Cell Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Gamida Cell liegt bei 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,94, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Gamida Cell-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotential von 1400 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Gamida Cell daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien einschätzen. Die Kommentare zu Gamida Cell waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Gamida Cell-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,4 USD lag, was einem Unterschied von -61,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,05 USD entspricht. Auf der kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,34 USD liegt, und der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.